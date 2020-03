| Печать | Что такое SMART HDD (жёсткого диска) Что такое SMART HDD (жёсткого диска) и что нужно делать, если компьютер выдаёт надпись «smart status bad backup and replace».



Во всех современных накопителях последних лет абсолютно любого производителя присутствует система SMART (self-monitoring, analysis and reporting technology - технология предупреждения, анализа и самопроверки) жесткого диска, очень тесно связанная с функционированием накопителя.



Современные технологии SMART осуществляют: мониторинг различных параметров состояния диска, сканирование поверхности жесткого диска с дальнейшей автоматической заменой нечитаемых секторов и занесение их в error-log, т.н. список, где номера этих секторов хранятся в виде таблицы, периодическое повторное сканирование "ненадежных" секторов из error-log и, если система определяет, что данный сектор исправен - то исключает его из данного списка и он становится доступен на поверхности для пользовательской информации (но также помечается для дальнейшей перепроверки при следующем сканировании поверхности), либо, если сектор не прочитывается несколько раз подряд, не переписывается, то он отправляется в следующий дефект-лист,именуемый у разных производителей по-разному, но имеющий одинаковое предназначение - этот лист является как бы посредником между error-log таблицей и финальным G-листом, где дефект уже будет занесен в G-лист навсегда, станет отображаться в SMART, в строке current pending sectors/offline UNC sectors.



Из статуса current pending поврежденный сектор после очередной перепроверки на "живучесть", если не прошел чтение/запись, то окончательно отправляется в статус переназначенных и там уже остается. Диск в дальнейшей работе его уже не использует, не тестирует повторно на чтение/запись.



В строке reallocated sector count изменяется значение с N на N+1.



Если накопитель имеет уже серьёзные повреждения, то при загрузке компьютера может выводиться надпись: «smart status bad backup and replace». Это значит, что статус SMART жёсткого диска изменился из состояния GOOD в состояние BAD, на диске как минимум имеются BAD-блоки и состояние диска продолжает ухудшаться. Пользователю рекомендуется сохранить свои данные, если они ещё доступны для чтения и заменить жёсткий диск на новый.



SMART ВЫГЛЯДИТ ТАК:



Выводится в виде таблицы со следующими столбцами:



ID – ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ПАРАМЕТРА



Name – выводимое программой имя параметра



VAL – НОРМАЛИЗОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА (НОРМАЛИЗОВАННОЕ ЗНАЧИТ, В ДАННОМ СЛУЧАЕ, ЧТО ВНУТРЕННЕЕ (RAW) ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА ПРЕОБРАЗОВАНО ПО ОПРЕДЕЛЁННОМУ АЛГОРИТМУ ДЛЯ БОЛЕЕ УДОБНОГО И ПОНЯТНОГО ПРОСМОТРА ЗНАЧЕНИЯ. НАПРИМЕР, ВНУТРЕННИЙ ПАРАМЕТР ВСЕГДА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ И МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ ЗНАЧЕНИЕ В НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ, А ВЫВОДИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ ОТ 100 ДО 0 И ОТОБРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ДИАПАЗОНА ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРА НА ВЫВОДИМЫЙ И ЕСТЬ, В ДАННОМ СЛУЧАЕ, НОРМАЛИЗАЦИЯ)



Wrst – худшее значение параметра за отрезок времени время



Thresh – пороговое значение, при достижении которого диск рекомендуется заменить



РАССМОТРИМ, КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ПАРАМЕТРЫ В СИСТЕМЕ SMART. НАБОР ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАВИСИТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДИСКА И НЕ ВСЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ БУДУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ.



Атрибуты SMART:



1 Raw read error rate - количество ошибок при считывании секторов с пластин.



2 Throughput Performance - общая производительность диска в относительных единицах.



3 Spin-up time - время раскрутки пластин от нуля до номинальной скорости вращения в миллисекундах



4 Number of spin-up times - количество циклов раскрутки/остановки пластин; отражает механический ресурс диска из-за ограниченного количества циклов запуска/останова.



5 Reallocated sector count - параметр отражает количество запасных секторов; когда диск находит ошибку чтения/записи/проверки, он переназначает плохой сектор на хороший из запасной зоны; нормализованное значение атрибута уменьшается по мере убывания запасных секторов; RAW-значение показывает количество преназначенных секторов, которое в норме должно быть ноль; на SSDRAW значение показывает количество неисправных блоков флеш-памяти.



6 Read Channel Margin - данный атрибут не используется в современных накопителях.



7 Seek error rate - количество ошибок позиционирования магнитных головок.



8 Seek Time Performance - средняя скорость позиционирования привода магнитных головок на указанный сектор; в SSDпараметр не используется



9 Power-on time - ожидаемое время жизни диска, основанное на времени, проведённом во включённом состоянии; нормализованное значение уменьшается со 100 до 0, связано с ресурсом диска; уменьшение этого параметра косвенно говорит о состоянии механики диска



10 Spin-up retries - количество попыток раскруток пластин при условии, что первая попытка была неудачная; считается с момента начала использования; на SSD не используется



12 Start/stop count - ожидаемое время жизни, основанное на количестве пусков/остановов пластин; каждый диск имеет ограниченное количество пусков/остановов, параметр уменьшается со 100 до 0; RAW значение показывает число включений/выключений



13 Soft Read Error Rate — у одних производителей этот параметр описывается, как указывающий на количество ошибок, не восстановленных ECC, а у других наоборот - восстановленных



100 Erase/Program Cycles - общее количество циклов чтения/записи для всей флеш-памяти за весь срок службы; SSD имеет ограничение на количество циклов чтения/записи, конкретное значение зависит от типа и производителя микросхем флеш-памяти



103 Translation Table Rebuild - количество событий перестроения внутренней таблицы адресов блоков при её повреждении и восстановлении; RAW значение показывает актуальное количество данных событий



170 Reserved Block Count - описывает состояние пула резервных блоков в SSD, показывает процент оставшихся блоков; RAW значение иногда показывает количество использованных резервных блоков



171 Program Fail Count - количество случаев неудавшейся записи блока флеш-памяти



172 Erase Fail Count - количество случаев неудавшейся операции стирания блока флеш-памяти



173 Wear Leveller Worst Case Erase Count - максимальное количество операций стирания, произведённых над блоком флеш-памяти



178 Used Reserved Block Count - описывает состояние пула резервных блоков в SSD, показывает процент оставшихся блоков; RAW значение иногда показывает количество использованных резервных блоков



180 Unused Reserved Block Count - описывает состояние пула резервных блоков в SSD, показывает процент оставшихся блоков; RAW значение иногда показывает количество неиспользованных резервных блоков



183 SATA Downshifts - показывает, как часто требовалось понизить скорость передачи по SATA (с 6Гб/c до 3Гб/с или 1.5Гб/с) для успешной передачи данных, при уменьшении значения атрибута следует заменить кабель



184 End-to-End error - количество ошибок, возникших в буфере диска; часть технологии HP SMART IV; может свидетельствовать о неисправности RAM-буффера диска



185 Head Stability - по атрибуту нет достоверной информации



186 Induced Op-Vibration Detection - по атрибуту нет достоверной информации



187 Reported UNC error - количество нескорректированных ошибок чтения



188 Command timeout - количество невыполненных диском команд из-за истечения времени ожидания



189 High Fly writes - количество ошибок записи, вызванных неправильной высотой полёта магнитной головки над поверхностью



190 Airflow temperature - температура воздуха внутри гермоблока HDD



191 G-Sense Errors - указывает сколько раз диск прерывал работу из-за ударов или вибрации



192 power-off retract cycles - количество неожиданных пропаданий питания, когда оно пропадало прежде, чем была получена команда на отключение диска; у hdd срок службы при неожиданном отключении значительно меньше, чем при нормальном; у ssd есть риск потери таблицы внутреннего состояния при неожиданном пропадании питания



193 load/unload cycles - количество перемещений бмг между зоной парковки и зоной данных; значение уменьшается от 100 до 0, raw содержит актуальное количество перемещений



194 hda temperature- температура блока магнитных головок



195 hardware ecc recovered- количество ошибок чтения, скорректированных кодом коррекции ошибок



196 reallocation events - общее количество переназначений секторов, включает и off-line сканирование и обычную работу



197 current pending sectors- количество нестабильных секторов, ожидающих перепроверки и, возможно, переназначения



198 offline scan unc sectors- количество плохих секторов, найденных диском при фоновом самосканировании; ухудшение этого параметра говорит о быстрой деградации поверхности



199 ultra dma crc errors- количество ошибок при передаче данных между диском и материнской платой; при ухудшении этого параметра стоит заменить кабель



200 write error rate - частота возникновения ошибок при записи



202 data address mark errors - количество ошибок при поиске запрошенного сектора



203 run out cancel - количество ошибок, вызванных неверной контрольной суммой при попытке коррекции ошибки



204 soft ecc corrections - количество ошибок, скорректированных кодом коррекции



206 flying height - девиация высоты полёта головки над поверхностью относительно оптимального значения; если головка слишком низко, она может повредить поверхность, если слишком высоко - увеличивается количество ошибок чтения



207 spin high current - величина тока, требуемая для раскрутки пластин



209 offline seek performance - производительность подсистемы поиска при выполнении off-line сканирования



220 disk shift - расстояние, на которое сместился пакет пластин относительно теоретического положения в результате механического повреждения или перегрева



227 torque amplification count - показывает сколько раз требовалось подавать увеличенный ток для раскрутки пластин



230 gmr head amplitude - амплитуда колебаний головок бмг



233 media wearout indicator - остаток ресурса памяти в ssd



240 head flying hours- время, проведённое головками в зоне пользовательских данных; значение уменьшается, обычно от 100 до 0



241 total lbas written - количество 512-и байтных блоков, записанных за всю жизнь устройства



242 total lbas read - количество 512-и байтных блоков, считанных за всю жизнь устройства



250 read error retry rate



Сложность интерпретации значений smart состоит в том, что ни на количество, ни на тип, ни на значения, ни на единицы измерения отслеживаемых параметров нет единого стандарта. поэтому реализация smart всегда зависит от конкретного производителя. нормализацию raw-значений в показатели атрибутов все делают по-своему, а результатом является статус проверки smart good или bad. поэтому достоверный вывод о состоянии диска можно сделать только проверив его поверхность какой-либо диагностической программой. но если нужно быстро оценить состояние диска и возможные проблемы, нужно обратить внимание на несколько основных, самых информативных атрибутов.



Наиболее важные аттрибуты smart:



5 reallocated sectors count - количество переназначенных секторов; рост значения этого атрибута свидетельствует об ухудшении состояния поверхности диска



7 seek error rate - частота ошибок позиционирования бмг (блока магнитных головок); чем больше, тем хуже состояние механики и поверхности жёсткого диска



11 recalibration retries - количество неудачных попыток калибровки бмг;



184 end-to-end error - количество ошибок возникших в буфере диска



187 reported unc errors - количество нескорректированных ошибок чтения



191 g-sense error rate - количество ударов диска во время работы



196 reallocation event count - общее количество переназначенных секторов



197 current pending sector count - количество нестабильных секторов, кандидаты в бэды, чем больше, тем хуже диск



198 uncorrectable sector count - количество плохих секторов, найденных при off-line сканировании, чем их больше, тем хуже поверхность



199 ultradma crc error count - количество ошибок передачи между диском и компьютером, при увеличении или отличном от нуля параметре стоит заменить кабель



